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Царьград

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Сенатор Шейкин: мошенники крадут данные через фальшивые Wi-Fi сети

Сенатор Шейкин: мошенники крадут данные через фальшивые Wi-Fi сети

Сенатор Артем Шейкин сообщил о новом методе мошенничества: злоумышленники создают фальшивые Wi-Fi-сети в общественных местах, таких как аэропорты и торговые центры, чтобы похитить данные пользователей.

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