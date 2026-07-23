В Ставропольском крае полицейские задержали 19-летнюю девушку-курьера из Астраханской области, выманившую у пенсионера 3 млн рублей

В ОМВД России «Изобильненский» с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний местный житель. Мужчина пояснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудников силового ведомства, которые сообщили, что у него на счету лежит крупная сумма и эти деньги могут обналичить мошенники.