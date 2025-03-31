Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли в финале WTA-1000

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 30 марта обыграли испанскую спортсменку Кристину Букшу и японку Мию Като в парном разряде финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проводится в Майами в США.
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