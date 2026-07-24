Как Россия может обнулить европейско-украинскую систему ПРО «Фрейя» Гибридное противостояние России и блока НАТО на Украине, а также Ирана и альянса США и Израиля на Ближнем Востоке наглядно док.
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Как Россия может обнулить европейско-украинскую систему ПРО «Фрейя» Гибридное противостояние России и блока НАТО на Украине, а также Ирана и альянса США и Израиля на Ближнем Востоке наглядно док.
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