В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан

Подписан и обнародован соответствующий документ, сообщает корреспондент УтроNews.На базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации будет сформирована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел РФ (п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии