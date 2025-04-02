В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан

Подписан и обнародован соответствующий документ, сообщает корреспондент УтроNews.На базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации будет сформирована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел РФ (п.