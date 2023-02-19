Глава дипломатии ЕС Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это»

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это». Такую точку зрения, как указывает Telegram-канал «RT на русском», в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Популярные статьи
- Медведев о радости главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по поводу убытков РФ от санкций: «Глупость и некомпетентность не лечатся»
- Журналист Марина Ахмедова о Дмитрие Нагиеве: Этот полусмельчак всегда действует на полутонах
- Основатель «Востока» Ходаковский предложил передавать россиян, поддерживающих власти Украины, Киеву для восполнения боевых потерь
Свежие комментарии