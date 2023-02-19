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Глава дипломатии ЕС Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это»

Глава дипломатии ЕС Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это»

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто «институционализировать это». Такую точку зрения, как указывает Telegram-канал «RT на русском», в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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