Лже-полковника ФСБ задержали в Петербурге за мошенничество

Скриншот видео Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. Он получал деньги за покровительство от коммерческих фирм, представляясь полковником ФСБ, сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в четверг, 21 марта.