Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Куда крупнейшие экспортеры оружия поставляют свою продукцию / © Visual Capitalist По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем международных поставок основных видов вооружений в период с 2021 по 2025 год вырос на 9,2% по сравнению с 2016–2020 годами.