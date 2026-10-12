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Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Куда крупнейшие экспортеры оружия поставляют свою продукцию / © Visual Capitalist По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем международных поставок основных видов вооружений в период с 2021 по 2025 год вырос на 9,2% по сравнению с 2016–2020 годами.

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