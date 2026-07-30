Франция выгорела дотла, а сжег ее Макрон.

Столкновения на месте стрельбы в Париже, Франция | © AP Photo / Lewis Joly АВТОР: Елена Караева Накануне в Жиронду, где сгорело почти 40 тысяч гектаров всего: от роскошных виноградников и лесов до домов, дорожной инфраструктуры и так далее, приехал Эммануэль Макрон.
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