Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Франция выгорела дотла, а сжег ее Макрон.

Франция выгорела дотла, а сжег ее Макрон.

Столкновения на месте стрельбы в Париже, Франция | © AP Photo / Lewis Joly АВТОР: Елена Караева Накануне в Жиронду, где сгорело почти 40 тысяч гектаров всего: от роскошных виноградников и лесов до домов, дорожной инфраструктуры и так далее, приехал Эммануэль Макрон.

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Комментарии
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Валерий
Украина им поможет !!!
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