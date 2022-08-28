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Очень добрый тест: Отличи смешные цитаты из «Операции „Ы“» от смешных цитат из «Кавказской пленницы»

Очень добрый тест: Отличи смешные цитаты из «Операции „Ы“» от смешных цитат из «Кавказской пленницы»

А давай-ка наконец проясним, кто ты — явный синефил или тайный киноманьяк? Этот тест был задуман к годовщине смерти Александра Демьяненко, актера парадоксальной профессиональной судьбы — до зависти успешной и одновременно неисправимо трагической.

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