Очень добрый тест: Отличи смешные цитаты из «Операции „Ы“» от смешных цитат из «Кавказской пленницы»

А давай-ка наконец проясним, кто ты — явный синефил или тайный киноманьяк? Этот тест был задуман к годовщине смерти Александра Демьяненко, актера парадоксальной профессиональной судьбы — до зависти успешной и одновременно неисправимо трагической.