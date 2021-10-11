Тайная доктринаПрогрессНАКОПЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ СИЛЫ НАКОПЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ СИЛЫ В книгах Карлоса Кастанеды описывается система знаний и практики индейцев яки.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Козина (Дейнега)Ужасающая примитивность статьи "10 интересных и «страшных» фактов о космосе"! В особенности " ...темно и страшно, и все там грозит нас убить". Вообще-то, Творец создал небо и землю, по принципу, "как вверху, так и внизу"., и они между собой взаимосвязаны. На Земле есть трупы животных и людей, оставленные, пустые города, стертые с лица земли, страны. Тот же принцип есть и в космосе, мёртвые вселенные, потухшие звёзды, нежилые планеты. На земле есть жаркие страны, где не бывает снега, и и холодные, где не бывает жары и зелёной природы. " Ученые считают, что белые дыры создают целые вселенные, и, возможно, Большой взрыв был белой дырой". Пусть учёные ответят на вопрос: кто создал белые дыры - в противоположность чёрным? В Космосе существует закон противоположностей, как день и ночь, свет и тьма. Ну, а тот момент, что космос может напасть на землю, вообще, не смешите мои тапочки! А вот, "обычный Ба – бах" может произойти, но не из космоса, а из-за "творений рода людского на Земле". Это Космос подарил нам Землю, которую мы сами стремимся уничтожить.Юрий ИльиновСогласен. "На Земле истины нет. Появится, когда все народы объединятся." Как написала Кора Антарова, "люди приходят на Землю с разными задачами". А из индийской астрологии знаем с каким багажом приходят. Быть тёмными для нас также естественно, как и быть светлыми. Большинство, конечно, занимает среднее положение со всеми нашими противоречиями.Комментировать
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