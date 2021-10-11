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Вслед за дефицитом бензина Британия столкнулась с нехваткой продуктов

Вслед за дефицитом бензина Британия столкнулась с нехваткой продуктов

Новые данные Управления национальной статистики (ONS) показали, что примерно каждый шестой британец не смог купить основные продукты питания в последние две недели, что показывает – жители Туманного Альбиона продолжают делать панические покупки.

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