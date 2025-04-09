Два майора: #Сводка на утро 9 апреля 2025 года

#Сводка на утро 9 апреля 2025 годаВечером Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских БПЛА самолётного типа над Воронежской, Белгородской, Пензенской, Ростовской областями, Черным и Азовским морями, вблизи и над территорией Крымского полуострова.