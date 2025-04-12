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Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?

Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?

Политнавигатор Все мы много раз слышали о том, что Трамп бросил вызов «глубинному государству» и после своей инаугурации взялся делать «Америку снова великой» через борьбу с устоявшимся механизмом американского капитализма и через изменения во внешней политике США.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бред. - &quot; в  одну упряжку  впрячь неможно  коня  и трепетную  лань&quot;.Слишком  разные  игроки  со  слишком  разными    взглядами на мир, причём  2  из них  мечтают  о мировом  господстве  - Китай  и США
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19 час.
vagas Karlito
Автор имеет в виду ,что само время и ситуация сдвигает этих лидеров вместе ибо у каждого за спиной  козыри и хошь-нехош, а произойдет сближение в определенной точке!
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17 час.
Игорь Кузнецов
Можно только говорить о принципиальном подходе 3-х президентов - на первом плане национальные интересы стран. А дальше - есть возможность &quot;выдерживания баланса&quot; без развязывания мировой войны на истребление, значит нужно её использовать.
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1 час.
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