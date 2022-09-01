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Как сказать по-английски "племянник, зять, тёща"?

Как сказать по-английски "племянник, зять, тёща"?

Для обозначения родственников с приставкой "пра", есть приставка "great": прабабушка - great grandmother [ˈɡreɪt ˈɡræn(d) ˌmʌðə] прадедушка - great grandfather [ˈɡreɪtˈɡræn(d)ˌfɑːðə] прабабушка и прадедушка - в английском для описания этих слов есть такое выражение: great grandparents [ˈɡreɪt ˈɡrænpeərənts] правнуки - great grandchildren [ˈɡreɪt ˈɡræntʃɪldrən]   Другие родственники: тётя - aunt [ɑːnt] или [ænt] дядя - uncle [ˈʌŋk(ə)l] племянница - niece [niːs] племянник - nephew [ˈnefjuː] двоюродный брат или сестра - cousin [ˈkʌzən] Родственники мужа или жены: Для обозначения родственников со стороны мужа или жены добавляется связка "-in-law" (в законе).

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