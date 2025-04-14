США: ядерный мини-реактор для дата-центров

В США нашли выход для снабжения энергией дата-центров, требующих ее все больше и больше. Техасская компания AaloAtomics, специализирующаяся на производстве оборудования для атомных электростанций, разработала мини-реактор специально для обеспечения работы дата-центров.
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