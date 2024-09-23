БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Молдова ликвидировала последнюю возможность денежных переводов из России

Молдова ликвидировала последнюю возможность денежных переводов из России

Илья КИСЕЛЁВ  Несмотря на начало предвыборной президентской кампании в Республике Молдова и полное доминирование политических новостей в информационном пространстве этой страны, одной новости удалось «перебить» всю информацию о процессе выдвижения кандидатов в президенты.

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