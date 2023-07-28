Более 324 тысяч сообщений из соцсетей отработано за пять лет через систему «Инцидент Менеджмент» в Нижегородской области

В 2023 году исполняется пять лет с момента запуска системы «Инцидент Менеджмент». В 2018 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов России, где была запущена система мониторинга соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес власти.
В 2023 году исполняется пять лет с момента запуска системы «Инцидент Менеджмент». В 2018 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов России, где была запущена система мониторинга соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес власти.
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