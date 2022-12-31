Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

«Подавай снова. Это херня какая-то». Димитров вернул Гоффену подачу после того, как судьи заметили у того зашаг

Григор Димитров остался недоволен судьями в матче с Давидом Гоффеном на United Cup (6:4, 7:5). Во втором сете при счете 5:6, 15:30 у Гоффена зафиксировали зашаг на подаче, но Димитров с ними не согласился.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх