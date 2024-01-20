Предприятия российского ВПК защитили комплексом «Серп-ВС5»

Комплекс «Серп-ВС5» Как заявили представители «Росэлектроники», новейший отечественный комплекс «Серп-ВС5», предназначенный для эффективной борьбы с БПЛА, приступил к работе на ряде предприятий, связанных с гособоронзаказом, а также в топливно-энергетическом комплексе.