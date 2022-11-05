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Молдавия озадачила «Газпром» своим произволом по отношению к Приднестровью

Молдавия озадачила «Газпром» своим произволом по отношению к Приднестровью

«Газпром» не давал согласие «Молдовагазу» на ограничение поставок газа Приднестровью, завил министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник 5 ноября в эфире передачи «Специальный разговор» на телеканале «Первый Приднестровский».

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