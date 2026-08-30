Тройную ракету Falcon Heavy с уже летавшими ускорителями вывели на старт: SpaceX готовится запустить телескоп Nancy Grace Roman

Запуск намечен на 14:26 мск SpaceX вывела ракету Falcon Heavy на стартовый комплекс 39A во Флориде. Она готовится к воскресному запуску космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope по заказу NASA.
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