В рядах ВСУ назвали причину потери контроля над Угледаром

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали причину потери контроля войск над Угледаром. По словам представителя штаба одного из батальоом 72-й бригаты ВСУ Виктора, в этот момент уже было «некем и нечем воевать», передает «Слідство.