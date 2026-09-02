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«Найти источники позитивных эмоций»: психолог — о способах справиться с компульсивным перееданием

«Найти источники позитивных эмоций»: психолог — о способах справиться с компульсивным перееданием

Одной из причин избыточной массы тела может быть расстройство пищевого поведения (РПП) — булимия или компульсивное переедание.

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