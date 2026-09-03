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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о лишении Асенсио водительских прав: «Рауль – образцовый профессионал, но игрок «Реала» представляет клуб 24/7. Я недоволен, такие вещи вредят репутации «Мадрида»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что поведение Рауля Асенсио вне поля вредит репутации клуба.

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