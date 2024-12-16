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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд

На старте встречи форвард исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд. «Лейкерс» победили 116:110, Джеймс набрал 18 очков, 8 подборов и 8 передач за 34 минуты.

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