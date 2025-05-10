Пакистан начал масштабное наступление на Индию, Нью-Дели нанёс ракетные удары (ФОТО, ВИДЕО)

Пакистанская военная операция получила название «Баньянун Марсус». Министр планирования Пакистана заявил по телевидению, что были приняты «специальные меры», чтобы избежать гражданских целей, и что они будут бить по местам, которые использовались для ударов по Пакистану.
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