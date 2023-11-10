В ЦБ не увидели оснований для компенсаций клиентам СПБ Биржи

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на СПБ бирже, были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому основания для компенсации государством их потерь из-за заморозки активов отсутствуют, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.