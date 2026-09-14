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Курская область подвергалась ударам крылатых ракет: что известно об атаке

Курская область подвергалась ударам крылатых ракет: что известно об атаке

У️тром 13 сентября над Курской областью было сбито две украинские крылатые ракеты. В результате атаки противника есть разрушения, сообщил в своем канале в MAX губернатор Александр Хинштейн.

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