Как Американский миллионер Дёрст случайно сознался в убийстве

В 2021 году в США на скамье подсудимых оказался 78-летний миллионер Роберт Дёрст. На протяжении жизни его трижды подозревали в совершении убийств, но доказать причастность к преступлениям правоохранителям так и не удалось.
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