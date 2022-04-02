Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...
  • Ольга Езерская
    Я родился в Приморском крае. Чтобы попасть туда завтра, мне надо год не есть.Приморский край и...
  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО отпраздновал первый юбилей

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО отпраздновал первый юбилей

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО, обеспечивают коммунальными услугами жителей и военнослужащих военных городков Урала, Сибири, Поволжья, а так же в Республике Таджикистан и Киргизкой Республике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх