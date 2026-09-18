**Мобильные АЗС разрешат размещать на российских дорогах.** Правительство одобрило поправки, которые позволят гражданам и компаниям устанавливать на придорожных площадках мобильные заправки, автоцистерны, фудтраки, автолавки и автомагазины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV ⚡️У бывшего мэра ...
- ИК В Госдуме отказал...
- ⚡️У бывшего мэра ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым