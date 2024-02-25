В России отреагировали на планы G7 принудить Москву компенсировать Киеву убытки

Депутат Чепа: отказ G7 разморозить активы до выплаты компенсации Киеву — шантаж План стран «Большой семерки» (G7) принудить Москву компенсировать Киеву убытки в обмен на разморозку российских активов — это грабеж и шантаж, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.