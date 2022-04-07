В Крыму арестован участник украинского националистического батальона

В Крыму задержан и по решению Киевского районного суда заключен под стражу 51-летний гражданин Украины, подозреваемый в деятельности незаконного националистического батальона "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".
В Крыму задержан и по решению Киевского районного суда заключен под стражу 51-летний гражданин Украины, подозреваемый в деятельности незаконного националистического батальона "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".
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