Российская газета

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В Крыму арестован участник украинского националистического батальона

В Крыму задержан и по решению Киевского районного суда заключен под стражу 51-летний гражданин Украины, подозреваемый в деятельности незаконного националистического батальона "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

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