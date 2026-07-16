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Газета.ру

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"Ингосстрах" создал полис для защиты бизнеса от киберрисков

"Ингосстрах" создал полис для защиты бизнеса от киберрисков

Компания "Ингосстрах" совместно с 4sec запустила полис для малого и среднего бизнеса. Продукт сочетает страховое покрытие с инструментами непрерывного мониторинга ИТ-инфраструктуры и реагирования на киберинциденты, сообщили в компании.

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