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ГТРК Татарстан

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В Татарстане годовая инфляция в июне выросла до 7,26%

В Татарстане годовая инфляция в июне выросла до 7,26%

В июне 2026 года цены в Татарстане выросли на 1,11% по сравнению с маем. Годовая инфляция в республике достигла 7,26%, превысив показатели Приволжского федерального округа (6,60%) и России в целом (6,02%).

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