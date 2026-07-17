В Татарстане годовая инфляция в июне выросла до 7,26%

В июне 2026 года цены в Татарстане выросли на 1,11% по сравнению с маем. Годовая инфляция в республике достигла 7,26%, превысив показатели Приволжского федерального округа (6,60%) и России в целом (6,02%).
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