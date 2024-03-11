Reuters: Киев отверг призыв папы римского к переговорам с Россией

Власти Украины отвергли призыв папы римского Франциска начать мирные переговоры с Россией. Владимир Зеленский выступил с критикой "виртуального посредничества", глава МИД заявил, что Киев не собирается капитулировать, пишет Reuters.
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