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Reuters: Киев отверг призыв папы римского к переговорам с Россией

Reuters: Киев отверг призыв папы римского к переговорам с Россией

Власти Украины отвергли призыв папы римского Франциска начать мирные переговоры с Россией. Владимир Зеленский выступил с критикой "виртуального посредничества", глава МИД заявил, что Киев не собирается капитулировать, пишет Reuters.

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