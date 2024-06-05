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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Среда, 0️⃣5️⃣ июня, 2024 год

Среда, 0️⃣5️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌳 Всемирный день окружающей среды 🐟 Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом 👮‍♂️ День образования российской полиции 🇷🇺 День создания Государственной службы карантина растений в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1706 год - в Москве по указу Петра I создается первое в России государственное лечебное учреждение - "Военная Гошпиталь" 📔 1880 год - в Москве проведён первый в истории Пушкинский праздник 📔 1909 год - в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник российскому императору Александру III 📔 1967 год - на Ближнем Востоке разгорелся вооруженный конфликт, вошедший в историю как "Шестидневная война" 📔 1981 год - Американский Центр по контролю и профилактике болезней зарегистрировал у пяти пациентов новую болезнь - СПИД 📔 1988 год - Русская православная церковь начала празднования по случаю тысячелетия крещения Руси.

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