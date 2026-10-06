Старейшей жительнице США исполнилось 116 лет. Этот совет она дала тем, кому меньше семидесяти

Наоми Уайтхед, официально старейшей жительнице Штатов, исполнилось 116 лет. Последние годы она проводит в доме престарелых и охотно общается с молодежью — это все, кто меньше семидесяти.
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