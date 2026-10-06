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Старейшей жительнице США исполнилось 116 лет. Этот совет она дала тем, кому меньше семидесяти

Старейшей жительнице США исполнилось 116 лет. Этот совет она дала тем, кому меньше семидесяти

Наоми Уайтхед, официально старейшей жительнице Штатов, исполнилось 116 лет. Последние годы она проводит в доме престарелых и охотно общается с молодежью — это все, кто меньше семидесяти.

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