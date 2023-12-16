В Челябинске случился транспортный коллапс

Власти объяснили, с чем связана проблема поломок автобусов в Чурилово.Жители микрорайона Чурилово в очередной раз встревожены и недовольны: проблемы с общественным транспортом мешают уехать утром на работу.
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