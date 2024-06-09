Враг заявляет о первом поражении истребителя Су-57 в Астраханской области (ФОТО)

Надо ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕННО Сердюкова, который руководит всей авиапромышленностью в РОСТЕХЕ сейчас. В Туполеве, по его,приказу, Сердюкова-табуреточника, уволили всех конструкторов советской школы. И меня тоже. Гвардии полковник в отставке.

brigadier21 Snytsarienko

Так мы с братишками это ещё год назад обсуждали, когда в отпуска летели, друг (профессиональный лётчик) заметил. Тогда вариантов предложили штук 10, я просто вспомнил реальное укрытие, выдержавшее обстрел Д-20.