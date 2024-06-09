ГУР Украины заявляет о первом поражении истребителя Су-57 в Астраханской области и утверждает, что это произошло 8 июня 2024 на аэродроме «Ахтубинск».
Враг заявляет о первом поражении истребителя Су-57 в Астраханской области (ФОТО)
Комментарии
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Сергей Костюченко
Надо ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕННО Сердюкова, который руководит всей авиапромышленностью в РОСТЕХЕ сейчас. В Туполеве, по его,приказу, Сердюкова-табуреточника, уволили всех конструкторов советской школы. И меня тоже. Гвардии полковник в отставке.
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7 час.
Сергей Костюченко
Круто. Молодец. Готовое решение.
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7 час.
brigadier21 Snytsarienko
Так мы с братишками это ещё год назад обсуждали, когда в отпуска летели, друг (профессиональный лётчик) заметил. Тогда вариантов предложили штук 10, я просто вспомнил реальное укрытие, выдержавшее обстрел Д-20.
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4 час.
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