Во Франции заявили о двух сценариях для Ле Пен стать кандидатом на выборах

После приговора по делу о растрате средств Европарламента, согласно которому лидеру парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен запретили избираться в органы государственной власти, политик еще может принять участие в президентской гонке.
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