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Татар-информ

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Путевку на хадж разыграют на турнире по корэш и армрестлингу в Челнах

Путевку на хадж разыграют на турнире по корэш и армрестлингу в Челнах

Путевку на хадж в 2026 году разыграют среди победителей XVII Всероссийского турнира по борьбе корэш и армрестлингу на Кубок Духовного управления мусульман Татарстана.

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