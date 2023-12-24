Оператор эскорт-агентства в Красноярске рассказала о причудах клиентов

Бывший оператор красноярского эскорт-агентства рассказала о тонкостях работы в этой сфере. Девушка несколько лет принимала звонки клиентов, ориентировала их по цене, рассказывала об услугах и перенаправляла на «жриц любви».
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