«Ростех» разработал фотомодули на кристалле. Полностью из российских комплектующих

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремнияКак сообщает пресс-служба «Ростеха», новые фотомодули способны видеть объекты в любое время суток и формировать как черно-белое, так и цветное изображение высокого качества разрешением 1280х1024 пикселя.