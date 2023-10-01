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«Ростех» разработал фотомодули на кристалле. Полностью из российских комплектующих

«Ростех» разработал фотомодули на кристалле. Полностью из российских комплектующих

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремнияКак сообщает пресс-служба «Ростеха», новые фотомодули способны видеть объекты в любое время суток и формировать как черно-белое, так и цветное изображение высокого качества разрешением 1280х1024 пикселя.

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