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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филатов про 1:2 с «Махачкалой»: «Локомотив» плохо играл. Нужны трансферы, но мы не можем себе их позволить. Зачем говорить об этом, будем терпеть»

Член совета директоров « Локомотива » Валерий оценил игру команды во втором туре чемпионата России.

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