Как будут работать почта, больницы, МРЭО, МФЦ и музеи в новогодние праздники в Туле

В новогодние часть социальных учреждений продолжат работу, однако по измененному графику. Тульская служба новостей выяснила, как получить медицинскую помощь, оформить документы, отправить посылку или зарегистрировать автомобиль в праздничные дни.
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