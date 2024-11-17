Машинистов РЖД считают по головам. Уголь упёрся в непонимание. Первый поезд на ТЖД вышел комом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были обсуждения в Минэнерго квот для вывоза угля на восток в 2025 году, авария в ходе первого прохода поезда по Тихоокеанской железной дороге и дефицит машинистов РЖД в объёме 2,5 тысячи человек.