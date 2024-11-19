РСТ: Кубань может заменить Абхазию российским туристам летом в 2025 году

Александр Макеев

А для чего толпы людей летают и ездят по разным странам. тратя там, а не на Родине немалые денежные средства? А всё элементарно просто! Эти туристы биотеррористы едут в экзотические дали затем, чтобы заразиться тамошними бактериальными и вирусными инфекциями, подхватить паразитов всяческих червей и насекомых. И всю эту заразу привезти на Родину, где щедро заражать этим "добром" соотечественников никогда ни в какие дали не летающих и не ездящих! 👻