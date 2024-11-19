Кубань может стать альтернативой Абхазии для российских туристов летом 2025 года. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.
РСТ: Кубань может заменить Абхазию российским туристам летом в 2025 году
Комментарии
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Александр Макеев
А для чего толпы людей летают и ездят по разным странам. тратя там, а не на Родине немалые денежные средства? А всё элементарно просто! Эти туристы биотеррористы едут в экзотические дали затем, чтобы заразиться тамошними бактериальными и вирусными инфекциями, подхватить паразитов всяческих червей и насекомых. И всю эту заразу привезти на Родину, где щедро заражать этим "добром" соотечественников никогда ни в какие дали не летающих и не ездящих! 👻
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