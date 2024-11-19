Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    «Зеленые» - полезные идиоты на содержании пиндосов!Дания стала перво...
  • Eduard
    Ээто их деньги и веши,а таможня просто украли чужую собственность!Немецкая таможня ...
  • Стефания Новак
    Как можно позволять этой мрази где либо выступать, если они вместе с мужем делают бизнес на крови!простых украинцев и...Выступление жены ...

РСТ: Кубань может заменить Абхазию российским туристам летом в 2025 году

РСТ: Кубань может заменить Абхазию российским туристам летом в 2025 году

Кубань может стать альтернативой Абхазии для российских туристов летом 2025 года. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
А для чего толпы людей летают и ездят по разным странам. тратя там, а не на Родине немалые денежные средства? А всё элементарно просто! Эти туристы биотеррористы едут в экзотические дали затем, чтобы заразиться тамошними бактериальными и вирусными инфекциями, подхватить паразитов всяческих червей и насекомых. И всю эту заразу привезти на Родину, где щедро заражать этим &quot;добром&quot; соотечественников никогда ни в какие дали не летающих и не ездящих! 👻
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх