Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита / сссс Австралийский фотограф Александр Форрест (Alexander Forrest) сделал уникальные кадры 28 июля у побережья штата Новый Южный Уэльс.
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