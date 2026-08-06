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Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита

Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита

Фотограф дикой природы впервые снял с дрона рождение горбатого кита / сссс Австралийский фотограф Александр Форрест (Alexander Forrest) сделал уникальные кадры 28 июля у побережья штата Новый Южный Уэльс.

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